Эксперты: посещаемость ТЦ в РФ стабилизируется лишь весной 2021 года

Анастасия Иванова

Стабилизации посещаемости торговых центров в России стоит ждать лишь в марте 2021 года, следует из отчета TrendsRadar, подготовленного международной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield и имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.

Такой прогноз эксперты сделали исходя из анализа опыта стран, которые уже начали выходить из режима ограничительных мер, обусловленных борьбой с новой коронавирусной инфекцией.

При этом в июне-июле этого года консультанты ожидают частичного открытия торговых центров - например, того, что власти разрешат работать операторам сегмента fashion и общепиту в ограниченном режиме.

Полное снятие ограничений на работу торговых центров и магазинов в России случится в сентябре 2020 года, а в декабре этого года завершатся процесс оптимизации ритейлеров и ротация арендаторов в торговых центрах, предсказывают в Cushman & Wakefield.

По итогам 2020 года эксперты прогнозируют падение объемов строительства новой торговой недвижимости на 35%, (по сравнению с первоначальным прогнозом на этот год) – до 180 тысяч квадратных метров и рост доли свободных площадей в ТЦ до 10-15% (по сравнению с 7,6% в апреле).