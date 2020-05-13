Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя два года после свадьбы

Вадим Карасев

40-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой, сообщили СМИ. На расставание с женой он сам намекнул в инстаграме.Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, — воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь, — написал он рядом со свадебным фото в сети.





Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Алена Гаврилова опубликовала в сторис просьбу ко всем тем, кто ждет от нее комментарий к заявлению Агаларова.

Дайте мне время прийти в себя... Пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы... Спасибо за понимание...

— написала она.





Фото из инстаграма Алены Гавриловой

О романе певца и победительницы конкурса красоты "Мисс Мордовия — 2004" стало известно весной 2016 года. С тех пор Эмин и Алена регулярно стали появляться вместе на светских мероприятиях. В 2017-м возлюбленная Агаларова исполнила роль главной героини в его клипе на песню Good Love.

В июле 2018 года Агаларов и Гаврилова поженились, устроив свадебный прием для многочисленных гостей в подмосковном гольф-клубе его семьи Agalarov Estate. А в январе 2019-го Алена родила дочь Афину.





Алена Гаврилова с дочерью Афиной

Для Эмина брак с Аленой стал вторым: в течение почти десяти лет он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, которая родила двух сыновей. После расставания с Агаларовым она удочерила девочку, которую ей помогает воспитывать и Эмин.

До встречи с певцом Алена Гаврилова состояла в длительных отношениях с миллиардером Рустамом Тарико, от которого родила сына.

Первым новостью поделился блогер olga_olga_olga.





Алена Гаврилова и Эмин Агаларов



