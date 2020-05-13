Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя два года после свадьбы

Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя два года после свадьбы

Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя два года после свадьбы

40-летний певец и бизнесмен Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой, сообщили СМИ. На расставание с женой он сам намекнул в инстаграме.Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, — воспитание нашего чудесного ребенка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли, и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь, — написал он рядом со свадебным фото в сети.


Эмин Агаларов и Алена Гаврилова

Алена Гаврилова опубликовала в сторис просьбу ко всем тем, кто ждет от нее комментарий к заявлению Агаларова.

Дайте мне время прийти в себя... Пожалуйста! Мне очень больно и тяжело! И сегодня день рождения моей мамы... Спасибо за понимание...

— написала она.


Фото из инстаграма Алены Гавриловой

О романе певца и победительницы конкурса красоты "Мисс Мордовия — 2004" стало известно весной 2016 года. С тех пор Эмин и Алена регулярно стали появляться вместе на светских мероприятиях. В 2017-м возлюбленная Агаларова исполнила роль главной героини в его клипе на песню Good Love.

В июле 2018 года Агаларов и Гаврилова поженились, устроив свадебный прием для многочисленных гостей в подмосковном гольф-клубе его семьи Agalarov Estate. А в январе 2019-го Алена родила дочь Афину.


Алена Гаврилова с дочерью Афиной

Для Эмина брак с Аленой стал вторым: в течение почти десяти лет он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, которая родила двух сыновей. После расставания с Агаларовым она удочерила девочку, которую ей помогает воспитывать и Эмин.

До встречи с певцом Алена Гаврилова состояла в длительных отношениях с миллиардером Рустамом Тарико, от которого родила сына.

Первым новостью поделился блогер olga_olga_olga.


Алена Гаврилова и Эмин Агаларов


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании
Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании
Байдену решили поверить на слово в деле о домогательствах
Байдену решили поверить на слово в деле о домогательствах
Зоя Бербер: «Лера из «Реальных пацанов» мне стала гораздо понятнее»
Зоя Бербер: «Лера из «Реальных пацанов» мне стала гораздо понятнее»
Рост безработицы в России не сочли угрожающим
Рост безработицы в России не сочли угрожающим
Известные россияне осудили атаки на сайт "Бессмертного полка"
Известные россияне осудили атаки на сайт "Бессмертного полка"
МИД РФ и приход РПЦ в Гонконге собирают средства на жизнь россиянам
МИД РФ и приход РПЦ в Гонконге собирают средства на жизнь россиянам
Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя два года после свадьбы
Эмин Агаларов объявил о расставании с Аленой Гавриловой спустя два
Бывшая жена Марата Башарова вспомнила об избиении на третьем месяце беременности
Бывшая жена Марата Башарова вспомнила об избиении на третьем месяце
МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в России
МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в
Бывшая жена Марата Башарова: «В нем живет несколько личностей. Одной из них он даже придумал имя — Игорь Леонидович»
Бывшая жена Марата Башарова: «В нем живет несколько личностей. Одной
От коронавируса умер тренер женской сборной России по вольной борьбе
От коронавируса умер тренер женской сборной России по вольной борьбе
В Мексике представили план выхода из карантина
В Мексике представили план выхода из карантина

Топ на сегодня

Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
Кадыров назначил Вахита Усмаева вице-премьером Чечни
Кадыров назначил Вахита Усмаева вице-премьером Чечни
Украинские прокуроры утаивают от суда допросы грузинских снайперов Майдана
Украинские прокуроры утаивают от суда допросы грузинских снайперов

Еще по теме

СМИ: Эмин Агаларов и его жена Алена Гаврилова станут родителями
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями
Эмин Агаларов рассказал, когда вновь женится
Эмин Агаларов женился во второй раз: первые фото со свадьбы, платье невесты и звездные гости