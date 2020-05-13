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Кабмин разрешил передвигаться по восемь человек, а не по двое

Кабмин разрешил передвигаться по восемь человек, а не по двое
Кабинет министров разрешил передвигаться группами до восьми человек, а не по двое, как это было ранее. Такое решение правительство приняло во время заседания 13 мая.
Кроме того, теперь за столами на летних площадках кафе и ресторанов можно сидеть по четыре человека. Изначально, после открытия летних площадок, за столами можно было сидеть по два человека.
Также правительство разрешило обслуживать посетителей кафе и ресторанов не только на летних площадках под открытым небом, но и под навесами.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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