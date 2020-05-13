Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о голосовании по почте

Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о голосовании по почте

Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о голосовании по почте
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал в среду закон о возможности голосовать на выборах и референдумах дистанционно и по почте, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла закон с поправками в избирательное законодательство о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги". Изменения вносятся в статьи 37 и 38 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

"Комитет рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить закон", - сказал Клишас.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Мексике представили план выхода из карантина
В Мексике представили план выхода из карантина
Депутаты Госдумы начали носить специальные значки для «отпугивания» коронавируса
Депутаты Госдумы начали носить специальные значки для «отпугивания»
Евросоюз поставил Польше 60 тысяч бракованных медицинских масок
Евросоюз поставил Польше 60 тысяч бракованных медицинских масок
Продолжение романа Януша Вишневского "Одиночество в сети" выйдет летом
Продолжение романа Януша Вишневского "Одиночество в сети" выйдет летом
Хакеры добрались до Мадонны, Леди Гаги и других мировых знаменитостей
Хакеры добрались до Мадонны, Леди Гаги и других мировых знаменитостей
Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о голосовании по почте
Конституционный комитет Совфеда поддержал закон о голосовании по почте
Раскрыто влияние коронавируса на безработицу в России
Раскрыто влияние коронавируса на безработицу в России
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Котяков не считает ситуацию с безработицей в России угрожающей
Котяков не считает ситуацию с безработицей в России угрожающей
ГБР подозревает правоохранителей в причастности к сливу персональных данных украинцев в Telegram
ГБР подозревает правоохранителей в причастности к сливу персональных
В решении Трампа увидели начало новой торговой войны с Китаем
В решении Трампа увидели начало новой торговой войны с Китаем
Белоруссия пытается получить быстрое финансирование от МВФ
Белоруссия пытается получить быстрое финансирование от МВФ

Топ на сегодня

Виновен. Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу о "евромайдане"
Виновен. Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу о
Швеция поборется со смертями стариков от коронавируса
Швеция поборется со смертями стариков от коронавируса
Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6
В западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,6

Еще по теме

Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на выборах
Госдума поддержала проект о сборе подписей на выборах через "Госуслуги"
Конституционный комитет Совета Федерации поддержал закон о СМИ-иноагентах
Сенаторы не согласились с замечаниями СПЧ