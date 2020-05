Кости шимпанзе, которую заставляли жить, как человек, доказали врожденность искривления фаланг у обезьян

Вадим Карасев

Трое ученых из Университета Нью-Мексико, Гарвардского университета и Университета Южной Калифорнии доказали, что искривление фаланг у шимпанзе является наследственной чертой, а не возникает под влиянием лазания по деревьям.

Фаланги пальцев на руках и ногах у большинства приматов изогнуты, поскольку с такими пальцами легче карабкаться по ветвям деревьев. Человек с прямыми фалангами пальцев представляет собой редкое исключение. Однако ученые долго не могли прийти к единому мнению относительно того, являются ли изогнутые фаланги врожденным признаком или же кости изгибаются у детенышей обезьян в раннем возрасте из-за постоянного лазания (исследования показывают, что в возрасте до пяти лет шимпанзе проводят на деревьях до 70 % времени).

Новый аргумент в пользу врожденности нашли Иен Уоллес (Ian Wallace), Лоринг Берджесс (Loring Burgess) и Байрен Патель (Biren Patel), изучив кости шимпанзе по имени Сьюзен, жившей еще в 1930-х годах. Сьюзен была питомицей эксцентричной дамы из Нью-Йорка, которую звали Гертруда Линтц (1880–1968). Она была женой состоятельного врача и занималась разведением породистых собак, а также держала дома горилл и шимпанзе, причем обезьяны приучались вести себя как люди. Гертруда Линтц учила их носить одежду и обувь, спать в кровати, сидеть на стульях, есть при помощи столовых приборов, пить из чашек, мыть руки и чистить зубы, пользоваться туалетом. На жителей Нью-Йорка производили сильное впечатление выезды Гертруды Линтц на автомобиле в сопровождении горилл Массы и Бадди или же шимпанзе Капитана Джиггза и Сьюзен. Линтц утверждала даже, что обучила Сьюзен говорить, но, когда она пришла на радио, единственными словами, напоминавшими английский язык, которые смогла произнести Сьюзен, были «Ху-ху». Гертруда Линтц настаивала, чтобы ее обезьяны ходили на задних ногах, а лазить им запрещалось. Привычный способ передвижения своего вида был им доступен лишь во время прогулок во дворе, где для них были установлены качели и турники. Но гулять они могли лишь в теплое время года.

Авторы исследования сочли, что Сьюзен, с детства жившая у Гертруды Линтц, не могла получить изгиб фаланг в ходе ежедневного лазания, поэтому если ее пальцы все-таки были изогнуты, это говорит в пользу врожденности данного признака. Предположение было легко проверить, так как скелет Сьюзен сохранился в Музее Пибоди при Гарвардском университете. При его осмотре выяснилось, что фаланги Сьюзен были изогнуты не меньше, чем у ее диких сородичей, живущих в лесах. Установленный факт, по мнению ученых, значит, что в процессе эволюции человека приспособление к жизни на земле и прямохождению должно было занять больше времени, ведь выпрямление фаланг пальцев растянулось на поколения.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.