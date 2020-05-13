Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Кости шимпанзе, которую заставляли жить, как человек, доказали врожденность искривления фаланг у обезьян

Кости шимпанзе, которую заставляли жить, как человек, доказали врожденность искривления фаланг у обезьян

Кости шимпанзе, которую заставляли жить, как человек, доказали врожденность искривления фаланг у обезьян

Трое ученых из Университета Нью-Мексико, Гарвардского университета и Университета Южной Калифорнии доказали, что искривление фаланг у шимпанзе является наследственной чертой, а не возникает под влиянием лазания по деревьям.

Фаланги пальцев на руках и ногах у большинства приматов изогнуты, поскольку с такими пальцами легче карабкаться по ветвям деревьев. Человек с прямыми фалангами пальцев представляет собой редкое исключение. Однако ученые долго не могли прийти к единому мнению относительно того, являются ли изогнутые фаланги врожденным признаком или же кости изгибаются у детенышей обезьян в раннем возрасте из-за постоянного лазания (исследования показывают, что в возрасте до пяти лет шимпанзе проводят на деревьях до 70 % времени).

Новый аргумент в пользу врожденности нашли Иен Уоллес (Ian Wallace), Лоринг Берджесс (Loring Burgess) и Байрен Патель (Biren Patel), изучив кости шимпанзе по имени Сьюзен, жившей еще в 1930-х годах. Сьюзен была питомицей эксцентричной дамы из Нью-Йорка, которую звали Гертруда Линтц (1880–1968). Она была женой состоятельного врача и занималась разведением породистых собак, а также держала дома горилл и шимпанзе, причем обезьяны приучались вести себя как люди. Гертруда Линтц учила их носить одежду и обувь, спать в кровати, сидеть на стульях, есть при помощи столовых приборов, пить из чашек, мыть руки и чистить зубы, пользоваться туалетом. На жителей Нью-Йорка производили сильное впечатление выезды Гертруды Линтц на автомобиле в сопровождении горилл Массы и Бадди или же шимпанзе Капитана Джиггза и Сьюзен. Линтц утверждала даже, что обучила Сьюзен говорить, но, когда она пришла на радио, единственными словами, напоминавшими английский язык, которые смогла произнести Сьюзен, были «Ху-ху». Гертруда Линтц настаивала, чтобы ее обезьяны ходили на задних ногах, а лазить им запрещалось. Привычный способ передвижения своего вида был им доступен лишь во время прогулок во дворе, где для них  были установлены качели и турники. Но гулять они могли лишь в теплое время года.

Авторы исследования сочли, что Сьюзен, с детства жившая у Гертруды Линтц, не могла получить изгиб фаланг в ходе ежедневного лазания, поэтому если ее пальцы все-таки были изогнуты, это говорит в пользу врожденности данного признака. Предположение было легко проверить, так как скелет Сьюзен сохранился в Музее Пибоди при Гарвардском университете. При его осмотре выяснилось, что фаланги Сьюзен были изогнуты не меньше, чем у ее диких сородичей, живущих в лесах. Установленный факт, по мнению ученых, значит, что в процессе эволюции человека приспособление к жизни на земле и прямохождению должно было занять больше времени, ведь выпрямление фаланг пальцев растянулось на поколения.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций
Рейсы по вывозу россиян из Таиланда, КНР и Сейшел запланированы на среду
Рейсы по вывозу россиян из Таиланда, КНР и Сейшел запланированы на
Новейшая АПЛ «Князь Владимир» вышла в Белое море на завершающие испытания
Новейшая АПЛ «Князь Владимир» вышла в Белое море на завершающие
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Кости шимпанзе, которую заставляли жить, как человек, доказали врожденность искривления фаланг у обезьян
Кости шимпанзе, которую заставляли жить, как человек, доказали
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино
Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино
В Госдепе назвали «главную проблему» в отношениях между США и Турцией
В Госдепе назвали «главную проблему» в отношениях между США и Турцией
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят
В Госдуме прокомментировали данные МВД о домашнем насилии в самоизоляции
В Госдуме прокомментировали данные МВД о домашнем насилии в
4 правила обращения с зеркалами и как они влияют на энергетику человека
4 правила обращения с зеркалами и как они влияют на энергетику
Эксперты: посещаемость ТЦ в РФ стабилизируется лишь весной 2021 года
Эксперты: посещаемость ТЦ в РФ стабилизируется лишь весной 2021 года

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Еще по теме

Разнообразие клеточных рецепторов защищает обезьян от вируса иммунодефицита
Ученые открыли связь между терпеливостью и уровнем интеллекта
Ученые выяснили, что праматерь человечества Люси много времени проводила на деревьях
Ученые установили зависимость между интеллектом человека и запасами гормона