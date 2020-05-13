Ксения Собчак о семейной жизни с Константином Богомоловым: "У нас раздельные бюджеты"

Вадим Карасев

В период самоизоляции из-за пандемии коронавируса 38-летняя Ксения Собчак регулярно проводит прямые эфиры в инстаграме, во время которых не только общается с другими звездами, но и делится подробностями своей личной жизни. Например, на днях телеведущая и блогер в очередной раз пообщалась с подписчиками и рассказала, как распределяются финансы в ее семье.

Ксения призналась, что они с мужем Константином Богомоловым оба хорошо зарабатывают и ведут раздельные бюджеты, но при этом у них есть отдельная статья расходов на общие семейные траты, например, покупки для дома.





Ксения Собчак и Константин Богомолов

С Константином у нас раздельные бюджеты. У него есть свои деньги, он хорошо зарабатывает. У меня — свои. Но есть какие-то общие семейные траты. Например, можем что-то для дома купить. В какие-то дни Костя водит меня в ресторан, а я позже оплачиваю что-то другое. Считаю, что это нормально. Это лучше, чем собирать какие-то чеки, считать, сколько я потратила, а сколько он,

— поделилась Ксения.





Звезда также уточнила, что у нее есть личный помощник по финансам, который советует ей, в какие проекты нужно вкладывать деньги, чтобы получить наибольший доход. Ксения обратилась за помощью к этому специалисту, потому что умеет зарабатывать деньги на своем творчестве, но при этом мало что понимает в сложных бизнес-схемах. Собчак добавила, что гордится своими успехами и не видит ничего плохого в том, чтобы тратить свои честно заработанные деньги на брендовую одежду, фешенебельный отдых и дорогие рестораны:

У нас такая страна: не любят дорогие машины, дорогую одежду. Страна бедная, поэтому людям не нравится, когда ты выпячиваешь все это. Но мне кажется, если ты добился успеха, им нужно гордиться — не выпячивать, но гордиться.

Помимо дохода с YouTube-канала, Ксения Собчак зарабатывает на рекламе в инстаграме, а также получает зарплату на Первом канале, где несколько раз в неделю ведет вечернее шоу "Док-ток". Недавно также стало известно, что Собчак решила стать совладелицей двух компаний по добыче крабов на Дальнем Востоке, ранее связанных с беглым бизнесменом Олегом Каном. Однако этот план Ксении осуществить не удалось, потому что суд наложил арест на активы обеих компаний.





44-летний Константин Богомолов, в свою очередь, является худруком Театра на Малой Бронной, который уже несколько месяцев закрыт из-за пандемии коронавируса. Параллельно у Богомолова заключен эксклюзивный контракт с видеосервисом Start, для которого он выпустил уже два проекта — сериалы "Содержанки" и "Безопасные связи" (последний был снят в условиях самоизоляции). Известно, что после завершения карантина проект будет иметь продолжение — сейчас он уже находится в работе. Сейчас же Богомолов занят завершением еще одного своего проекта для Start — сериала "Хороший человек" с Никитой Ефремовым в главной роли. Сериал находится на стадии монтажа.

Напомним, что недавно Ксения Собчак и Константин Богомолов в прямом эфире рассказали о своей семейной жизни в самоизоляции. Пара сообщила, что в освободившееся на карантине время читает книги и смотрит сериалы. Константин отметил, что возлюбленная отлично справляется с ролью жены и при необходимости может приготовить ему вкусную гречку.