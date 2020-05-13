Куда уходят деньги: что такое финансовая яма и как без потерь из нее выбраться

Вадим Карасев

Чтобы никогда не попадать в финансовую яму, в первую очередь, нужно четко представлять себе, что это такое. А тем, кто уже туда попал, необходимо узнать, как без потерь из нее выбраться.

В современном мире, куда ни посмотри, везде предлагают «выгодные» кредиты. В долг приобретается все: от одежды до квартиры. Но, оформляя новые займы, многие забывают, что их придется не просто погасить, а возвратить с процентами. Так запросто можно погрязнуть в долгах. Финансовую или кредитную яму можно определить по следующим критериям:

доходы меньше, чем расходы;долги не убывают, а растут и накапливаются;дефицит финансовых активов и пассивного дохода.

Главными причинами попадания в финансовую яму являются кармические долги (если в прошлом вы кого-то обманули с деньгами, и не раз), психология бедности (ее провоцирует негативное мышление) и финансовая безграмотность (чрезмерная закредитованность, непродуманные расходы, низкая заработная плата). Чтобы выбраться из финансовой ямы, эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают определить ее причины и принять соответствующие меры.

1. Кармические долги

Если финансовые трудности и долги преследуют вас, словно злой рок, существует эффективный метод покинуть этот порочный круг. Для этого возьмите листок бумаги и ручку. Оставшись в одиночестве, выпишите: у кого вы занимали деньги, но так и не вернули; кому пообещали выполнить работу, но не сделали; чье имущество вы присвоили и не отблагодарили человека, простившего долг.

Помните, что карма не прощает долгов и воздает всем по заслугам. Так что после того, как вы выписали свои плохие поступки, приготовьтесь отработать их и исправить. Для этого необходимо позвонить или написать людям из получившегося списка и назначить число погашения долга. Конечно, это не решит все проблемы с деньгами, но зато остановит кармические воздаяния. И если получится погасить хотя бы часть таких долгов, то будьте уверены, ваше раскаяние поможет убрать остальные кармические привязки: «раскаявшегося в неблаговидном поступке прощают».

2. Психология бедности

Фокусировка на негативе, а именно на мыслях о том, как отдать долг или заработать на кредит, может полностью лишить сил и удачи. Тут главное — «переключить» внимание. Вселенная не понимает, что для вас хорошо, а что плохо, она исполняет то, на что направлены ваши энергия и внимание.

Если бесконечно думать о том, где заработать деньги на ипотеку или как отдать долги, то Вселенная слышит «кредиты, долги, отдать деньги, проблемы с деньгами, нет денег, ипотека». Все, что ей остается, — исполнять то, что вы загадываете. Так к одному кредиту прибавляется еще один, и вот вы уже сидите в долговой яме.

Разорвать этот порочный круг поможет позитивное мышление. Сместите внимание не на расходы, а на доходы, больше думайте о зарплате, представляйте как в руки идут большие деньги. Сейчас вы можете не верить в это, но стоит подумать о деньгах в позитивном ключе — и они тут же устремятся в ваш кошелек, придя в виде подработки, неожиданной премии или повышении в должности. Финансовый канал налаживается, и появляются возможности выбраться из долгов и кредитов.

3. Финансовая безграмотность

Избавившись от кармических долгов и психологии бедности нужно обучиться и финансовой грамотности, чтобы снова не попасть в кредитную яму. Для этого планируйте бюджет, понижайте расходы, инвестируйте деньги. Необходимо научиться соизмерять доходы и расходы. От ненужных покупок лучше отказаться, если даже на них висит ценник с заманчивым словом «акция».