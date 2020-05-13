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Лавров: Ограничений по трудовой миграции в России из-за коронавируса нет

Лавров: Ограничений по трудовой миграции в России из-за коронавируса нет

В российском законодательстве нет изменений относительно трудовой миграции из-за коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.

«С нашей стороны никаких изменений в подходе к использованию трудовой миграции не наблюдается. Я не слышал о каких-либо изменениях в законодательствах и подходах наших партнеров по ШОС», — сказал Лавров.

В рамках ШОС тоже не вводилось никаких ограничений, и российское руководство не просило мигрантов покидать страну в связи с коронавирусом. Более того, правительство РФ приняло ряд мер, облегчающих выполнение ряда бюрократических процедур, например продление разрешения на работу и получение патента, подчеркнул Лавров.

«Единственная группа лиц, которую мы хотели бы отправить на родину, — это мигранты, допустившие грубое нарушение режима своего пребывания на территории РФ. Их не так много, и мы постепенно отправляем их по домам в соседние с нами страны», — пояснил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня во время видеоконференции главы МИД ШОС подтвердили, что страны намерены координировать усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. План действий по наращиванию усилий ШОС по борьбе с коронавирусом будет рассмотрен на саммите в Санкт-Петербурге.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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