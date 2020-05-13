Лавров: Ограничений по трудовой миграции в России из-за коронавируса нет
В российском законодательстве нет изменений относительно трудовой миграции из-за коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 13 мая, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС в формате видеоконференции.
В рамках ШОС тоже не вводилось никаких ограничений, и российское руководство не просило мигрантов покидать страну в связи с коронавирусом. Более того, правительство РФ приняло ряд мер, облегчающих выполнение ряда бюрократических процедур, например продление разрешения на работу и получение патента, подчеркнул Лавров.
Как сообщало ИА Newstes , сегодня во время видеоконференции главы МИД ШОС подтвердили, что страны намерены координировать усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. План действий по наращиванию усилий ШОС по борьбе с коронавирусом будет рассмотрен на саммите в Санкт-Петербурге.