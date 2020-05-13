Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США

Влада Некрасова

Антикитайская политика США будет продолжена. После введения санкций из-за коронавируса Пекин тоже изменит свою стратегию и вступит с США в прямое противостояние. Об этом сегодня, 13 мая, заявил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Вероятно, санкции будут введены, потому что в противном случае непонятно, зачем раздувать такую мощную кампанию, причем на всех уровнях — снизу доверху: это не только Конгресс или администрация Дональда Трампа, но также штаты обращаются в суд, требуя компенсации ущерба, стимулируется подача исков против Китая и гражданами США», — поделился своим прогнозом эксперт.

Лукьянов предположил, что США введут очередные торговые ограничения, однако теперь в их основе официально будут лежать серьезные обвинения в адрес Пекина, на который американцы пытаются возложить ответственность за глобальное распространение коронавируса.

«Это, конечно, очень резкая эскалация отношений, но, похоже, что именно нынешний эпидемический кризис послужит поводом для выхода противостояния на новый уровень», — добавил Лукьянов.

Вашингтон, убежден Лукьянов, использует ситуацию с пандемией не для того, чтобы добиться от китайских властей каких-либо уступок или достичь компромисса с КНР: давление на Китай и эскалация являются самоцелью для США.

«Китай до последнего времени не был склонен участвовать в лобовой схватке. Китайский подход всегда был каким-то образом уклониться, обойти, не вступать в прямое противодействие, как, например, Россия умеет делать. Китайцам, видимо, придется пересматривать свои традиционные подходы», — пояснил Лукьянов.

Ответ Пекина на введение американских санкций будет аналогичным и коснется торговых отношений с США.

«Есть какие-то вещи, в которых они могут сильно ударить по американскому рынку, начиная с инструмента, который они уже задействовали как-то. Китай, например, является экспортером редкоземельных металлов, которые необходимы всему миру, в том числе и Соединенным Штатам. Их экономическая взаимосвязь по-прежнему очень сильна, поэтому китайцам есть, как ответить», — сказал эксперт.

Лукьянов напомнил, что вся мировая экономика в последние десятилетия была построена на неразрывной экономической взаимосвязи Китая и США. Именно снижение этой взаимозависимости и переход на следующий этап разъединения экономик, по его мнению, станет главным результатом текущего обострения отношений на фоне пандемии.

Что касается России, то она, по мнению Лукьянова, на уровне публичных заявлений Россия будет против американских действий, поскольку у нее нет никаких оснований симпатизировать американской стороне. Кроме того, напомнил Лукьянов, РФ и сама неоднократно становилась объектом подобных кампаний, которые заканчивались очередными пакетами санкций в ее адрес. Но это, по его словам, не означает, что Россия обречена примкнуть к какой-либо стороне и стать участником торгово-экономической войны. Москва постарается избежать прямого вовлечения в конфликт США и КНР.

«Все-таки это не наша война, это их война, связанная с мировым доминированием, в борьбе за которое российская сторона, слава богу, не участвует и не собирается участвовать», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА Newstes , сегодня сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций, если Пекин «не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса». Антикитайская кампания в США раскручивается уже около месяца, ее основной тезис — «Китай виноват в пандемии коронавируса, а ВОЗ находилась с ним в преступном сговоре и не предупредила о грозящей опасности».