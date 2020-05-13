Лукьянов: Китай изменит стратегию и начнет прямое противостояние с США
Антикитайская политика США будет продолжена. После введения санкций из-за коронавируса Пекин тоже изменит свою стратегию и вступит с США в прямое противостояние. Об этом сегодня, 13 мая, заявил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
Лукьянов предположил, что США введут очередные торговые ограничения, однако теперь в их основе официально будут лежать серьезные обвинения в адрес Пекина, на который американцы пытаются возложить ответственность за глобальное распространение коронавируса.
Вашингтон, убежден Лукьянов, использует ситуацию с пандемией не для того, чтобы добиться от китайских властей каких-либо уступок или достичь компромисса с КНР: давление на Китай и эскалация являются самоцелью для США.
Ответ Пекина на введение американских санкций будет аналогичным и коснется торговых отношений с США.
Лукьянов напомнил, что вся мировая экономика в последние десятилетия была построена на неразрывной экономической взаимосвязи Китая и США. Именно снижение этой взаимозависимости и переход на следующий этап разъединения экономик, по его мнению, станет главным результатом текущего обострения отношений на фоне пандемии.
Что касается России, то она, по мнению Лукьянова, на уровне публичных заявлений Россия будет против американских действий, поскольку у нее нет никаких оснований симпатизировать американской стороне. Кроме того, напомнил Лукьянов, РФ и сама неоднократно становилась объектом подобных кампаний, которые заканчивались очередными пакетами санкций в ее адрес. Но это, по его словам, не означает, что Россия обречена примкнуть к какой-либо стороне и стать участником торгово-экономической войны. Москва постарается избежать прямого вовлечения в конфликт США и КНР.
«Все-таки это не наша война, это их война, связанная с мировым доминированием, в борьбе за которое российская сторона, слава богу, не участвует и не собирается участвовать», — сказал эксперт.
Как сообщало ИА Newstes , сегодня сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций, если Пекин «не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса». Антикитайская кампания в США раскручивается уже около месяца, ее основной тезис — «Китай виноват в пандемии коронавируса, а ВОЗ находилась с ним в преступном сговоре и не предупредила о грозящей опасности».