Лунный день сегодня 13 мая 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергия является самой мощной, так как Луна находится ближе всего к нам. Лунный календарь подскажет, чего можно ждать от «ночного солнца» сегодня и как обойти стороной возможные неприятности.

В целом сегодняшний день обещает быть довольно позитивным и продуктивным, но далеко не во всем. Чтобы в такие дни вам всегда улыбалась удача, а проблемы обходили вас стороной, старайтесь пользоваться тремя ежедневными упражнениями для повышения настроения и уверенности. Так вы сможете обойти стороной любые проблемы и не потерять оптимистический настрой.

Фаза Луны: начинается 21 лунный день, а это означает, что Луна убывает в Знаке Водолея. Стихия Воздуха обычно не самым лучшим образом влияет на убывающую Луну, однако в этот раз ситуация будет более позитивной.

Магнитные бури 13 мая: солнечная активность близка к нулевой. Это значит, что бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

помощь близким;яркие эмоции;запоминающиеся поступки;отзывчивость;плановые покупки.апатия и уныние;кредиты и займы;чрезмерная гордость.

Домашние дела лучше направить на то, чтобы очистить помещение от негативной энергетики, ведь она вызывает недуги и болезни, лишает нас удачи. Необходимо сделать уборку, перестановку мебели, можно выбросить ненужный, скопившийся за долгое время хлам. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют в этот день освободить как можно больше пространства под новые вещи.

Что надеть сегодня

В этот день важно обращать внимание на любые мелочи в вашем образе. Во-первых, астрологи советуют выглядеть ярко и безукоризненно, но не дерзко. В противном случае вы можете наткнуться на некоторые проблемы в отношениях с окружающими. Идеальным будет двухцветный образ, но без красного или белого оттенков.

В этот день можно надевать украшения с лазуритом либо брать с собой на работу или в дорогу данный минерал отдельно. Дополнить образ помогут украшения из платины, которые помогут в творческих начинаниях, или серебряные изделия, выступающие в роли оберега от неприятностей.

Финансы и работа в 21 лунный день

Финансовая сторона жизни потребует от вас максимальной осторожности, однако полностью уходить в тень астрологи не советуют. Полезно совершать плановые покупки, заниматься важными делами на работе. Можно продвинуть новые идеи, которые понравятся коллегам, партнерам по бизнесу или начальству.





В этот день лучше не занимать ни у кого денег и не давать никому взаймы. Деньги любят порядок и осторожность. Больше всего повезет представителям тех профессий, где необходимо принимать нестандартные решения, общаться с людьми. Это день консультантов, психологов, учителей, наставников.

Любовь и отношения 13 мая

В любви большой успех может ожидать тех людей, которым хочется сделать этот день более ярким и запоминающимся. Можно организовать необычное свидание или познакомиться с родителями второй половинки. В этом плане Луна в Водолее никаких ограничений не накладывает.

В общении с незнакомцами могут происходить небольшие заминки и проблемы, которых можно избежать при умении вести правильно диалог. Нужно научиться слушать окружающих и быть отзывчивыми с коллегами, товарищами по работе.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Стихия Воздуха поможет вам сегодня находиться в приподнятом настроении весь день. Даже если что-то пойдет не по плану, все равно всё останется на своих местах, поэтому поводов переживать или впадать в уныние просто нет.

Можно заняться духовными практиками и поисками, самоанализом, но не слишком сильно углубляться в это, чтобы не впасть в негативное состояние. Астрологи советуют больше времени думать о будущем, а не о прошлом и своих ошибках.