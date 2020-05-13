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Малышева показала правильный способ носить перчатки в период коронавируса

Малышева показала правильный способ носить перчатки в период коронавирусаЕлена МалышеваФото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева показала правильный способ носить перчатки для профилактики коронавируса. Соответствующую инструкцию она опубликовала в Instagram-аккаунте.

Согласно рекомендациям Медицинского центра Елены Малышевой, перед тем, как надеть перчатки, необходимо вымыть руки. Во время их использования нельзя прикасаться к лицу, волосам и открытым участкам кожи. Также она дала советы по правильному снимаю средств защиты: их необходимо выворачивать загрязненной стороной внутрь, оттягивая их на запястье пальцами другой руки. Затем их необходимо утилизировать, после чего следует вымыть руки.

🧤Чтобы перчатки действительно защитили вас, надо уметь их носить, и самое главное, знать, как правильно их снять: листайте! #еленамалышева #коронавирус #перчатки

Фото опубликовано @malysheva.live

Врач посоветовала использовать перчатки однократно, однако в комментариях она ответила утвердительно на вопрос подписчика, можно ли их стирать с хлором. Также она выразила надежду, что эту меру скоро отменят, комментируя запись, в которой говорилось, что ходить в перчатках летом неудобно.

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Жители городов обязаны носить эти средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.

Ранее Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. «Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», — отметила она.

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По материалам: lenta.ru

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