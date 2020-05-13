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Мельниченко: решение об интеграции Архангельской области и НАО будет принято по итогам референдума

Мельниченко: решение об интеграции Архангельской области и НАО будет принято по итогам референдума

Инициатива о слиянии Архангельской области и Ненецкого автономного округа принадлежит не только руководству, но и части жителей двух регионов. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

«Это не частное мнение двух руководителей. Интеграция двух регионов идёт давно, прежде всего в экономике: по факту Архангельская область и НАО уже сегодня являются единой социально-экономической системой —  регионы успешно дополняют друг друга в тесных хозяйственных связях. А объединение, которое поспособствует более полной интеграции двух субъектов, обсуждается уже не первый год», — рассказал сенатор. 

При этом Мельниченко подчеркнул — такие решения невозможно принимать, не узнав мнение народа. «Старт всей процедуре должны дать региональные законодательные органы — именно они будут принимать решения о проведении референдума в каждом из двух субъектов. И только по результатам народного волеизъявления можно окончательно говорить о перспективе объединения двух регионов», — пояснил он.

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По материалам: pnp.ru

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