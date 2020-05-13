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МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в России

МИД назвал фейком статьи о заниженной смертности от коронавируса в РоссииФото: Кирилл Брага / РИА Новости

МИД назвал фейком статьи газет Financial Times и The New York Times о заниженной смертности от коронавируса в России. Соответствующий пост появился в Facebook.

Дипломаты обратили внимание на то, что единомыслие «независимых» англоязычных изданий давно не вызывает удивления. При этом их возмутило игнорирование азов профессиональной журналистики, так как в материалах не была дана возможность высказаться представителям России.

«"Карточный домик" антироссийских пропагандистских выпадов легко разваливается от элементарных фактов», — говорится в тексте. Подчеркивается, что «России удалось избежать хаоса и беспорядка», а также использовать драгоценное время, которое она получила из-за действия режима самоизоляции.

В МИД также посоветовали обратить внимание на заявление заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, которая раннее опровергла возможные манипуляции со статистикой. Кроме того, Москва указала на слова главного инфекциониста США Энтони Фаучи, который посчитал заниженным число жертв коронавируса в этой стране.

Financial Times ранее написала, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович при этом заявила, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности.

В России, по последним данным, выявлено 242 тысячи заболевших в 85 регионах. За весь период в стране от коронавируса скончались 2112 человек, более 48 тысяч выздоровели.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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