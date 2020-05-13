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МИД РФ и приход РПЦ в Гонконге собирают средства на жизнь россиянам

МИД РФ и приход РПЦ в Гонконге собирают средства на жизнь россиянам
Приход Русской православной церкви во имя святых апостолов Петра и Павла (Гонконг) и генконсульство РФ собирают средства на жизнь восьми россиянам в Гонконге, которые временно там проживают и оказались в нужде из–за карантина, говорится в сообщении, опубликованном на сайте храма.

"Приход во имя святых апостолов Петра и Павла совместно с Генеральным консульством Российской Федерации и Русским клубом в Гонконге обращается к вам с просьбой оказать любую посильную финансовую помощь нашим соотечественникам, временно находящимся в нужде", - говорится в сообщении.

Восемь граждан России, которые временно находятся в Гонконге, оказались без средств к существованию из-за карантинных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса, уточняют в храме. "Вопрос с их проживанием решен, однако у людей нет средств на элементарные бытовые ежедневные расходы, в том числе на приобретение еды", - сказано в сообщении. Благотворителям предложили переводить средства для россиян в Гонконге на счет храма.

# Россия
По материалам: ria.ru

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