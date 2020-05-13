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Минкомсвязь запустило сервис для заявок по выплатам на детей

Минкомсвязь запустило сервис для заявок по выплатам на детей

Отдельный сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса запущен и работает по адресу posobie16.gosuslugi.ru, сообщает Минкомсвязь.

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

«Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания президентом Владимиром Путиным поправок в Указ „О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей“. В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ», — отметили в министерстве.

Ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на Единый портал Госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами РФ заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет. Эту выплату могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал.

Как уже сообщало ИА Newstes, по словам Путина «сейчас людям не до того, чтобы собирать справки, выписки». Президент также отметил, что единовременная помощь будет получена без каких-то формальных критериев и дистанционно.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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