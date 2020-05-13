Минпросвещения решило все-таки перенести ЕГЭ

Вадим Карасев

Минпросвещения сообщило, что в этом году из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России сроки сдачи ЕГЭ будут скорректированы.

При этом уточняется, что экзамены перенесут на более поздний срок, пишет РИА Новости.

Пока конкретная дата не установлена, но отмечается, что ЕГЭ будет проводиться для выпускников, планирующих поступать в вузы. Остальным учащимся 11 классов итоговую аттестацию проведут по текущим оценкам.

Данное решение в Минпросвещения было принято на основании рекомендаций органов здравоохранения и в целях сохранения здоровья учеников и педагогов.

В этом году, как и предыдущие годы, проведение ЕГЭ планировалось в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный уже отменили, теперь будет уточнена дата основного этапа.

Вполне вероятно, что его проведут в конце лета. Но, как отмечают в Минпросвещения, о точных сроках сдачи выпускных экзаменов будет сообщено дополнительно.

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