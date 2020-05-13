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Мэтт Деймон рассказал, что проводит самоизоляцию в ирландской деревне

Мэтт Деймон рассказал, что проводит самоизоляцию в ирландской деревне
Американский актер Мэтт Деймон рассказал, что проводит самоизоляцию в деревне Далки в Ирландии, где снимался в фильме до закрытия страны.

Деймон приехал со своей женой и тремя детьми в Ирландию, где проходили съемки фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль", в начале марта, до того, как вступили в силу ограничения в связи с коронавирусом.

"Я приехал до закрытия (страны)", - рассказал Деймон местной радиостанции Spin 1038.


По его словам, сейчас он должен сохранять самоизоляцию и не отходить от дома дальше, чем на два километра. При этом актер отметил, что даже возле дома, где остается его семья, есть лес и океан, поэтому ему повезло остаться именно там на время пандемии.


Актер также рассказал, что его старшая дочь учится в колледже и осталась в Нью-Йорке. По его словам, она переболела коронавирусом в начале эпидемии, но сейчас себя чувствует хорошо.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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