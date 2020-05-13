Многодетные семьи Кубани получат дополнительную региональную выплату в мае
12 мая во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об оказании дополнительной материальной помощи многодетным семьям региона. Об этом информирует пресс-служба правительства Краснодарского края.
В мае вводят единовременную региональную выплату семьям, имеющим трех и более детей. По мнению Кондратьева, эти ячейки общества особенно не защищены в данный период. Даже если с 12 мая откроют часть предприятий, зарплату работники получат не сразу.
Вице-губернатор края Игорь Галась отметил, что многодетные семьи смогут получить в кратчайшие сроки на каждого ребенка по 2 тысячи рублей. На это будет выделено из бюджета 600 миллионов рублей. По словам вице-губернатора, у края уже есть опыт организации выплат в условиях пандемии, поэтому данную помощь окажут быстро.
Многодетным семьям, находящимся на учете в социальной защите, материальную помощь назначат в мае автоматически.
Также в Краснодарском крае будет осуществляться выплата гражданам, потерявшим работу и получающим минимальное пособие по безработице. Эту материальную помощь смогут получить жители региона, имеющие несовершеннолетних детей. Выплата будет оказана единовременно и равна 3 тысячам рублей на каждого ребенка. По данным министерства труда и социальной защиты региона материальную помощь смогут получить порядка 35 тысяч краснодарских семей. Вице-губернатор Игорь Галась пояснил, что подача заявлений началась 8 мая и первые выплаты получат граждане уже на текущей неделе.
Дополнительную материальную помощь смогут получить семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в государственных школах. В этом случае выплата составит по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.
Все заявления на получение единовременных выплат можно подать дистанционно.Читайте также: Правительство утвердило выплаты семьям с детьми с 3 до 16 лет