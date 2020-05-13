Многодетные семьи Кубани получат дополнительную региональную выплату в мае

Вадим Карасев

12 мая во время заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил об оказании дополнительной материальной помощи многодетным семьям региона. Об этом информирует пресс-служба правительства Краснодарского края.

В мае вводят единовременную региональную выплату семьям, имеющим трех и более детей. По мнению Кондратьева, эти ячейки общества особенно не защищены в данный период. Даже если с 12 мая откроют часть предприятий, зарплату работники получат не сразу.

Вице-губернатор края Игорь Галась отметил, что многодетные семьи смогут получить в кратчайшие сроки на каждого ребенка по 2 тысячи рублей. На это будет выделено из бюджета 600 миллионов рублей. По словам вице-губернатора, у края уже есть опыт организации выплат в условиях пандемии, поэтому данную помощь окажут быстро.

Многодетным семьям, находящимся на учете в социальной защите, материальную помощь назначат в мае автоматически.

Также в Краснодарском крае будет осуществляться выплата гражданам, потерявшим работу и получающим минимальное пособие по безработице. Эту материальную помощь смогут получить жители региона, имеющие несовершеннолетних детей. Выплата будет оказана единовременно и равна 3 тысячам рублей на каждого ребенка. По данным министерства труда и социальной защиты региона материальную помощь смогут получить порядка 35 тысяч краснодарских семей. Вице-губернатор Игорь Галась пояснил, что подача заявлений началась 8 мая и первые выплаты получат граждане уже на текущей неделе.

Дополнительную материальную помощь смогут получить семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в государственных школах. В этом случае выплата составит по 5 тысяч рублей на каждого ребенка.

Все заявления на получение единовременных выплат можно подать дистанционно.

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