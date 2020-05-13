Мосгорсуд продолжит рассматривать дело американца Уилана

Лидия Мартынова

Мосгорсуд в среду продолжит изучать доказательства стороны защиты по громкому делу обвиняемого в шпионаже в России американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

На прошлом заседании прокурор закончил представлять доказательства. Кроме того, был допрошен свидетель со стороны защиты. По словам адвоката, из его показаний следует, что Уилан попал в поле зрения российских спецслужб за несколько лет до его задержания.