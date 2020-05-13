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Москвичам разрешили получать цифровые пропуска по SMS

Москвичам разрешили получать цифровые пропуска по SMS

Власти Москвы решили не отказываться от функции оформления цифрового пропуска по SMS, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Чтобы оформить спецпропуск с помощью SMS, в сообщении на номер 7377 необходимо указать номер паспорта, цель поездки. Если поездка предстоит на общественном транспорте - следует написать номер карты "Тройка" и "Стрелка" или регистрационных номер машины для поездки на личном автомобиле.

Кроме того, получение новых цифровых пропусков осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Иностранные граждане не могут оформить пропуск по СМС.

Ранее Михаил Мельников рассказал об условиях перемещения между регионами вокруг столицы в период пандемии.

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По материалам: uposters.ru

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