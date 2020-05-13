Муниципалитеты смогут выдавать служебные квартиры участковым

Алексей Вольцев

Муниципальную власть могут наделить правом по обеспечению служебным жильём участковых полиции и их семей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 13 мая.

Документ внесён на рассмотрение спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и председателем Комитета по информационной политике Александром Хинштейном. По данным МВД, по состоянию на 1 июля 2019 года из более чем 44 тысяч участковых уполномоченных служебным жильем было обеспечено лишь 63,8%.

Согласно законодательству, участковый уполномоченный может получить квартиру из спецфонда МВД, если у него нет собственного жилья в том муниципалитете, куда его направили работать. Если же в городе нет ведомственного жилья, он может обратиться к местным властям. Но при этом закон, который наделяет органы местного самоуправления давать полицейским квартиры, утратил силу с 1 января 2017 года. Местные власти дают участковым жильё по собственной инициативе. Законопроект предлагает вернуть муниципалитетам указанное право.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот законопроект — важная социальная инициатива, направленная на поддержку участковых и членов их семей. «Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жильё для участковых полиции. Между тем у них большой объём работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан», — отметил политик. Вячеслав Володин подчеркнул, что принятие закона позволит органам местного самоуправления «максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает». Это, по словам Володина, особенно важно для тех муниципальных образований, где идёт активное строительство нового жилья.

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