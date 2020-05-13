На Дону не выполнено одно из требований, которое стопорит ослабление ограничений

Вадим Карасев

В Ростовской области пока не достигнут один из показателей, рекомендуемых Роспотребнадзором для снятия ограничений.

Согласно рекомендациям ведомства, для снятия ограничительных режимов в регионах необходимо достичь трех основных показателей:

коэффициент распространения коронавирусной инфекции;наличие достаточного количества свободных коек;количество тестов на COVID-19 в сутки.

Если с двумя первыми показателями на Дону все хорошо, то достичь показателя по количеству проведенных тестов на выявление инфекции пока не удалось, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

По нормативу этот показатель должен составлять не менее 70 тестов на 100 тыс. населения в сутки. Пока же в регионе он составляет 55 тестов.

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев отметил, что резерв по лабораториям в регионе есть и в течение 10-14 дней регион сможет выйти на требуемый норматив.

При этом Ковалев отметил, что дело не только в том, что не хватает тестов, а в том, что в области увеличилось количество заболеваний ОРВИ. И если в случаях с внебольничными пневмониями тестирование налажено четко, то с ОРВИ дела обстоят не так хорошо. Он обратил внимание, что новая коронавирусная инфекция может «маскироваться» под обычную простуду.

Глава регионального отделения Роспотребнадзора добавил, что в области процент случаев заражения по неустановленным источникам достиг 21%, а это свидетельствует о том, что вирус «вырвался» в широкую популяцию донского населения.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев, выслушав отчет Евгения Ковалева, сказал, что 2 недели на выход региона по требуемому показателю – слишком долго. Поэтому надо постараться выйти на норматив за неделю, иначе, не получится «сделать и полшага» в сторону ослабления ограничительного режима.

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