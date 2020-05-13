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На конкурс "Большая перемена" подали заявки более 250 тысяч школьников

На конкурс "Большая перемена" подали заявки более 250 тысяч школьников

Более 250 тысяч старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Прием заявок продлится до 23 июня.

Напомним, конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа ("Расскажи о главном!"), искусство и творчество ("Я творю!"), экология ("Сохраняй природу!"), среда обитания ("Меняй мир вокруг!"), здоровый образ жизни ("Будь здоров!"), наука и технологии ("Создавай будущее!"), добро ("Делай добро!"), путешествия и туризм ("Познавай Россию!"), историческая память ("Помни!").

Участие в "Большой перемене" могут принять школьники 8-10 классов. Дистанционный этап проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования конкурсантов ждут мотивационное задание и работа с кейсами, а затем – очные соревнования и финал, который состоится в октябре. Присоединиться к конкурсу и начать тестирование школьники смогут до 23 июня, все задания будут доступны.




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По материалам: uposters.ru

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