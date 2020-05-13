Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино

Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в киноКадр: фильм «Заложница»

Пользователи Reddit назвали самые раздражающие нереалистичные штампы, которые они часто видят в фильмах. Вызывающие недовольство клише киноидустрии они перечислили под постом пользователя с ником jay_rode.

«Они в любой момент могут взять выходные на работе, и у них всегда есть деньги, чтобы купить билеты в последний момент», — пожаловалась kanoel5577. Пользователь с ником DC4MVP вспомнил часто встречающуюся в романтических комедиях ситуацию: героиня подозревает возлюбленного в измене и уходит, не дав ему объясниться. При этом девушка, которую она считает любовницей, оказывается родственницей или коллегой героя. Почти пять тысяч человек согласились с тем, что подобный сюжетный ход выводит их из себя.

Некоторые также посчитали раздражающей высокую скорость, с которой в кино происходят действия, занимающие в действительности намного больше времени. К примеру, герои фильмов мгновенно получают результаты ДНК-тестов, а на взлом сложных систем безопасности у хакеров в кино уходит несколько секунд. С другой стороны, TypicalRaptor64 отметил, что часто герои умирают медленнее, чем в жизни: «Человеку выстрелили в сердце, а он потом разговаривает целую минуту. Смерть наступает за 10-20 секунд, а не за шесть минут».

Homerbartbob отметил, что его раздражает то, что в чашках киногероев никогда нет кофе, его поддержали почти 20 тысяч человек. «Герой заказывает кофе и сразу же делает огромный глоток. Чувак, дай ему минутку остыть», — добавил другой пользователь.

Ранее в апреле сотрудники киноиндустрии раскрыли на Reddit профессиональные секреты и поделились интересными историями о работе. К примеру, один из пользователей раскрыл детали того, как он работал на съемках «Трансформеров» режиссера Майкла Бэя.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций
Рейсы по вывозу россиян из Таиланда, КНР и Сейшел запланированы на среду
Рейсы по вывозу россиян из Таиланда, КНР и Сейшел запланированы на
Новейшая АПЛ «Князь Владимир» вышла в Белое море на завершающие испытания
Новейшая АПЛ «Князь Владимир» вышла в Белое море на завершающие
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада
Кости шимпанзе, которую заставляли жить, как человек, доказали врожденность искривления фаланг у обезьян
Кости шимпанзе, которую заставляли жить, как человек, доказали
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании
Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино
Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино
В Госдепе назвали «главную проблему» в отношениях между США и Турцией
В Госдепе назвали «главную проблему» в отношениях между США и Турцией
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят
В Госдуме прокомментировали данные МВД о домашнем насилии в самоизоляции
В Госдуме прокомментировали данные МВД о домашнем насилии в
4 правила обращения с зеркалами и как они влияют на энергетику человека
4 правила обращения с зеркалами и как они влияют на энергетику
Эксперты: посещаемость ТЦ в РФ стабилизируется лишь весной 2021 года
Эксперты: посещаемость ТЦ в РФ стабилизируется лишь весной 2021 года

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Еще по теме

Названы самые раздражающие действия в сексе
Определены самые раздражающие YouTube-блогеры
Названы самые раздражающие человеческие качества
Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи