Названы самые раздражающие нереалистичные штампы в кино

Вадим Карасев

Кадр: фильм «Заложница»

Пользователи Reddit назвали самые раздражающие нереалистичные штампы, которые они часто видят в фильмах. Вызывающие недовольство клише киноидустрии они перечислили под постом пользователя с ником jay_rode.

«Они в любой момент могут взять выходные на работе, и у них всегда есть деньги, чтобы купить билеты в последний момент», — пожаловалась kanoel5577. Пользователь с ником DC4MVP вспомнил часто встречающуюся в романтических комедиях ситуацию: героиня подозревает возлюбленного в измене и уходит, не дав ему объясниться. При этом девушка, которую она считает любовницей, оказывается родственницей или коллегой героя. Почти пять тысяч человек согласились с тем, что подобный сюжетный ход выводит их из себя.

Некоторые также посчитали раздражающей высокую скорость, с которой в кино происходят действия, занимающие в действительности намного больше времени. К примеру, герои фильмов мгновенно получают результаты ДНК-тестов, а на взлом сложных систем безопасности у хакеров в кино уходит несколько секунд. С другой стороны, TypicalRaptor64 отметил, что часто герои умирают медленнее, чем в жизни: «Человеку выстрелили в сердце, а он потом разговаривает целую минуту. Смерть наступает за 10-20 секунд, а не за шесть минут».

Homerbartbob отметил, что его раздражает то, что в чашках киногероев никогда нет кофе, его поддержали почти 20 тысяч человек. «Герой заказывает кофе и сразу же делает огромный глоток. Чувак, дай ему минутку остыть», — добавил другой пользователь.

Ранее в апреле сотрудники киноиндустрии раскрыли на Reddit профессиональные секреты и поделились интересными историями о работе. К примеру, один из пользователей раскрыл детали того, как он работал на съемках «Трансформеров» режиссера Майкла Бэя.