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Нелли Ермолаева: «Пока не могу представить, что познакомлю сына с другим мужчиной»

Нелли Ермолаева: «Пока не могу представить, что познакомлю сына с другим мужчиной»
Звезда «ДОМа-2» рассталась с мужем после четырех лет брака. Поговаривали, что причиной серьезных проблем в семье Нелли Ермолаевой стала измена Кирилла Андреева. Слухи так и не получили своего подтверждения. Более того, пара продолжает тепло общаться.

Сейчас супруги самоизолировались в загородном доме. Ермолаева гордится тем, что ее сын Мирон не испытывает дефицита внимания со стороны обоих родителей. 

«Мы сохранили дружеские отношения ради Мирона. Мои родители развелись, когда мне было четыре года. Они не общались вообще, даже не здоровались. Я такого не допущу, сделаю все ради сына, ради того, чтобы он был счастлив и всегда видел папу и маму. Вне зависимости от того, появится ли у меня или у Кирилла новая семья, он не будет испытывать голод тепла и доброты. У него не будет нехватки общения с папой или мамой, он будет видеть нас в хорошем настроении, мы всегда будем готовы поддержать друг друга», — призналась 34-летняя брюнетка

Нелли и Кирилла связывает не только общий ребенок, но и бизнес. К тому же за годы совместной жизни оба стали друг другу очень близки. После расставания супругов появились слухи о новой любви звезды «ДОМа-2» — в ухажеры Нелли записали певца и блогера Сэма Пикара, когда заметили их вместе на одной из вечеринок. 

«Нет, новой любви у меня нет. Пока мое сердце закрыто. Но может быть все, что угодно. Когда-то я считала, что у нас очень сильный брак, и наш паззл сошелся, но в итоге мы потеряли какие-то элементы. Сейчас я сравниваю нашу семью с искусственным кислородом: его отняли, и каждый дышит сам по себе. Пока я не могу представить, что познакомлю Мирона с кем-то другим, не могу представить, что у меня появится новый мужчина», — заверила Ермолаева в разговоре с порталом «7 Дней».

Что касается Кирилла Андреева, то он предпочитает отмалчиваться по поводу взаимоотношений с Нелли, но все продолжает публиковать совместные фото с ней в Instagram. «Счастье в глазах сына — бесценно!» — так прокомментировал он очередной кадр с Ермолаевой.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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