Ники Минаж возглавила чарт Billboard Hot 100 впервые за десять лет

Влада Некрасова

Американская певица Ники Минаж более десяти лет ждала, чтобы какая-нибудь композиция, которую она исполняет, вновь оказалась на первом месте в престижном музыкальном чарте Billboard Hot 100, сообщает Billboard.

По информации издания, такого результата она смогла достичь только с помощью участия в записи ремикса на танцевальный трек "Say so" певицы Doja Cat (первоначальная версия песни входит в альбом 2019 года "Hot pink". — Прим.ред.). На этой неделе исполнительницы поднялись с этим вариантом с шестой позиции на первую.

"Не могу подобрать слова, чтобы сказать, насколько я благодарна вам, ребята, за то, что на прошлой неделе вы так усердно поддерживали эту работу, чтобы помочь нам войти в историю", — написала Минаж в инстаграме.

спела композицию "Knockout" вместе с рэпером Лилом Уэйном.

После этого Ники Минаж несколько раз была близка к тому, чтобы занять эту позицию. В 2011 году трек "Super bass" поднялся на третье место. В 2012 песня "Starships" попала на пятую строчку. Ближе всех к первенству был хит 2014 года "Anaconda", который достиг второго места.