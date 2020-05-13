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Новейшая АПЛ «Князь Владимир» вышла в Белое море на завершающие испытания

Новейшая АПЛ «Князь Владимир» вышла в Белое море на завершающие испытания

Головная стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) «Князь Владимир» проекта 955А (шифр «Борей-А»), оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, вышла в Белое море на завершающие испытания перед тем как войдет в состав ВМФ России. Об этом сегодня, 13 мая, сообщил источник.

«Атомный ракетный подводный крейсер „Князь Владимир“ вышел 12 мая из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания, по итогам которых будет приниматься решение о введении субмарины в состав ВМФ», — приводит слова источника ТАСС.

ИА Newstes уже сообщало, первый стратегический подводный крейсер «Князь Владимир» построен по обновленному проекту 955А. АПЛ была спущена на воду в ноябре 2017 года. Первоначально планировалось, что «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ до конца 2019 года.

В апреле этого года стало известно, что «Князю Владимиру» потребуются дополнительные госиспытания для проверки функционирования узлов и систем после устранения ряда недочетов, выявленных в 2019 году.

Напомним, АПЛ выполнила осенью 2019 года учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава».

Ранее были сообщения о том, что «Князь Владимир» войдет в состав ВМФ в июне 2020 года.

28 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства отметил, что в ближайшее время Северный флот пополнится атомным подводным ракетным крейсером «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») фрегатом «Адмирал Касатонов» (проект 22 350), которые по его словам, прошли успешные испытания в Белом и Баренцевом морях.

В настоящее время в составе ВМФ России несут боевое дежурство три подлодки базового проекта 955 «Борей» — «Юрий Долгорукий», «Владимир Мономах» и «Александр Невский».

Еще четыре подлодки «Борей-А» («Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III» и «Князь Пожарский») заложены и находятся в разной степени постройки.

Подлодки «Борей» и «Борей-А» могут нести на борту по 16 ракет «Булава» и оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм. «Бореи-А» отличаются от подлодок базового проекта меньшей шумностью, лучшими системами маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованной системой управления оружием.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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