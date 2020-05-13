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Объединенная авиастроительная корпорация задолжала 14 трлн рублей

Объединенная авиастроительная корпорация задолжала 14 трлн рублей

В России утверждена программа финансового оздоровления Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), проблемная задолженность которой составляет 14 трлн рублей.

Как уточнил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок, на проценты по задолженности требуется свыше 30 млрд рублей в год.

Утвержденная правительственной комиссией программа оздоровления предусматривает оказание мер господдержки за счет докапитализации и реструктуризации проблемной задолженности перед банками на 15 лет.

По словам Борисова, мероприятия по корпоративной и управленческой оптимизации в течение трех лет и трансформации научно-конструкторского блока дадут эффект в экономии около 300 млрд рублей, а реализация непрофильных активов — 17 млрд рублей. Борисов также указал, что в программе скорректированы сроки импортозамещения самолетов.

Следует отметить, что в октябре 2018 года 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху». В феврале 2019 года на международной оборонной выставке IDEX-2019 глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что корпорация находится не в лучшем финансовом положении и нуждается в дополнительных средствах.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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