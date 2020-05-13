Онлайн-платформа STAY запустит серию концертов в автокинотеатре

Вадим Карасев

Фото: @thomasmr4z

Платформа STAY запускает серию концертов на автопаркинге. Первый в стране пройдет 30 мая в Санкт-Петербурге, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На концерте в Петербурге выступит исполнитель из Уфы THOMAS MRAZ. Парковка рассчитана всего на 100 машин, а также к мероприятию смогут подключиться все желающие с любых устройств.

Основательницы платформы STAY и Doing Great Agency Таня Пантелеева и Катя Штарева рассказали, как возникла идея создания мероприятия в таком формате. «Месяц назад мы поняли – концертам онлайн нужно продолжение, желательно – более-менее физическое, но без нарушения режима самоизоляции. Параллельно стали появляться новости с опытом таких концертов наших зарубежных коллег – в Дании и Латвии такие концерты прошли с sold out», — отметили они.

По словам Пантелеевой и Штаревой, они надеются, что к идее подключатся и другие артисты. Гостям рекомендуют соблюдать правила Роспотребнадзора, находиться в машине только тем, кто живет вместе, не объединяясь с незнакомыми людьми.