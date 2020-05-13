Определены четыре главные проблемы ФБК Алексея Навального

Вадим Карасев

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией опубликовал финансовый отчет за 2019 год, согласно которому ФБК переживает далеко не лучшие времена. Как утверждает блогер Илиас Меркури, причиной такого положения послужили финансовые махинации и потеря интереса к деятельности фонда.

В документе говорится, что ФБК в 2019 году получил 82,3 млн рублей в виде пожертвований, а расходы составили только 63,5 млн рублей - почти на 19 млн рублей меньше полученного. Кроме того, в прошлом году на счет Леонида Волкова пожертвованы около 10 млн рублей. Таким образом, у людей, которые пожертвовали Навальному свои деньги, есть основания для обращения в правоохранительные органы.

Параллельно с этим наблюдается снижение интереса к YouTube-каналу Навального. В 2018-м видео блогера посмотрели 196,7 млн человек, а год назад цифра составила 168 млн человек.

Согласно отчету, снижается средний размер пожертвований: в 2019 году среднее пожертвование составило 712 рублей, в 2013-м эта цифра находилась на уровне 1465 рублей.

"Причина финансовых проблем ФБК заключается в том числе и в снижении производительности. В 2019 году фонд выпустил 46 расследований. Годом ранее видеороликов было 78", - отмечает Меркури.