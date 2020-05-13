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Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" передадут в СК данные тех, кто загружал фото гитлеровцев

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" передадут в СК данные тех, кто загружал фото гитлеровцев

Организаторы акции "Бессмертный полк онлайн" планируют передать в Следственный комитет России список ip-адресов, с которых были зафиксированы факты отправки анкет с фотографиями гитлеровцев. Об этом в ходе пресс-конференции онлайн во вторник сообщил журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской.

"Благодаря службе безопасности наших сайтов и самого проекта шествия "Бессмертного полка онлайн" мы зафиксировали все ip-адреса, и я совершенно ответственно заявляю, что прежде чем закончится этот проект <…> этот перечень ip-адресов будет передан в Следственный комитет для проведения проверки в отношении тех граждан, которые попытались испортить нам праздник", - сказал он.

"Платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак. Особенно кощунственно со стороны злоумышленников выглядели эти атаки 9 мая, когда с 6 до 9 часов утра по московскому времени на сайт поступило свыше 90 миллионов запросов, это где-то 18,5 тыс. запросов в секунду. В результате этих действий были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт оказался под угрозой отключения со стороны хостинга, а для пользователей сайт оказался какое-то время недоступен", - сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

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По материалам: uposters.ru

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