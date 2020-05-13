От коронавируса умер тренер женской сборной России по вольной борьбе

Лидия Мартынова

В Махачкале от коронавирусной инфекции на 69-м году жизни умер Магомед Алиомаров, главный тренер женской сборной России по вольной борьбе.

«Он лежал в одной из больниц Махачкалы, а последние несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — сообщил журналистам президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Магомед Алиомаров родился в 1952 году в Чародинском районе Дагестанской АССР. После завершения борцовской карьеры перешел на тренерскую работу, в 1989 году стал заслуженным тренером РСФСР. До 2012 года тренировал сборную Азербайджана, среди его известных воспитанников — трехкратный чемпион Европы Георгий Эдишерашвили. Женскую сборную России по вольной борьбе Алиомаров тренировал с 2019 года. Под его руководством находившаяся ранее в упадке сборная добилась значительных успехов. В 2019 году на чемпионате мира в Нур-Султане россиянки завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, уступив в командном зачете только японкам. В 2020 году на чемпионате Европы в Риме россиянки заняли первое командное место: 4 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медали.

В феврале—марте Алиомаров занимался организацией юниорских и взрослых сборов на базах в Крыму, готовил базы к приему спортсменов. «Мы ищем по стране способных девчонок с бойцовским характером. С ними должны работать мотивированные, очень хорошо подготовленные морально и технически тренеры, которые бы в начальном возрасте уже воспитывали будущих чемпионов. На всех этапах должны работать квалифицированные тренеры, должна быть преемственность. А ее нет — на каком-то этапе случился провал в работе. Сейчас это нужно исправлять», — говорил Алиомаров. Тренер также жаловался, что во всей России есть только один санаторий, где борцам лечат спортивные травмы — «Луч» в Кисловодске. Алиомаров отмечал, что до его прихода в женскую сборную девушки по 10−15 лет ходили с незалеченными травмами, их не вывозили в санатории и лечебные сборы, что не лучшим образом сказалось на выступлениях спортсменок.

Редакция ИА Newstes соболезнует родным, близким и воспитанникам Магомеда Алиомаровича Алиомарова.

Артур Приймак

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