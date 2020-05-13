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Педагог оценил готовность школьников к переносу ЕГЭ

Педагог оценил готовность школьников к переносу ЕГЭ

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Перенос Единого государственного экзамена на более поздний срок, с одной стороны, даёт выпускникам дополнительно время на подготовку. Но с другой — это дополнительная нагрузка на детей, сказал «Царьграду» победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018», учитель «Математической школы № 1 имени Х. И. Ибрагимова» Алихан Динаев.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что переносят начало проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. В министерстве пояснили, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов. Отмечается, что новая дата будет объявлена позднее, но предварительно речь может идти о второй половине июня, рассказали в Рособрнадзоре. При этом в ведомстве в общей сложности разработали шесть вариантов графиков проведения экзаменов.

«Кто-то скажет, что у детей есть дополнительное время, чтобы лучше подготовиться к экзамену, но это касается, наверное, только тех учеников, которые обладают высоким уровнем самодисциплины, ответственностью и которые активно взаимодействуют с репетиторами», — констатировал Динаев.

Вместе с тем, по его словам, сохранять мотивацию в режиме самоизоляции достаточно сложно. Дети физически и психологически устали, поэтому перенос для них — большая нагрузка. Учитель также констатировал, что ему в последние две-три недели приходилось настраивать своих подопечных на то, что ЕГЭ, скорее всего, состоится в июле.

«Это большая проблема для наших учеников, конечно, мы прекрасно понимаем, что и приёмная кампания, и начало нового учебного года также будут перенесены», — подчеркнул он.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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