Песков рассказал о последней очной встрече с Путиным

Вадим Карасев

Дмитрий ПесковФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о последней очной встрече с президентом России Владимиром Путиным в интервью «Коммерсанту».

Песков отметил, что очно не контактировал с президентом больше месяца. «И необходимости такой нет. Работа по-другому устроена», — пояснил он.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что удаленный формат не меняет сути рабочего процесса. В частности, проводятся как открытые, так и закрытые видеоконференции. По его словам, технологии позволяют обеспечить секретность на совещаниях.

Ранее Песков описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. О том, что он и его жена, фигуристка Татьяна Навка, заразились, стало известно 12 мая. Супруги находятся в больнице под контролем врачей. По словам Навки, с ними «все в порядке».

30 апреля сообщалось о заражении премьер-министра России Михаила Мишустина, затем — главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России зарегистрирован 242 271 случай в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.