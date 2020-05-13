Поцелуй на первом свидании привел девушку к госпитализации

Вадим Карасев

Фото: @samarahnaien

Девушка согласилась пойти на первое свидание с понравившимся ей в Tinder парнем, но поцелуй при встрече привел к ее госпитализации. Как сообщает BuzzFeed, до больницы ее довела аллергия, о которой возлюбленный не знал.

Жители Австралии, 22-летняя Самара Хнайен (Samara Hnaien) и 23-летний Чарльз Харрис (Charles Harris), согласились на первую очную встречу в доме парня. «Свидание проходило очень хорошо, в один момент мы начали целоваться», — рассказал он.

Перед встречей молодой человек съел бутерброд именно с арахисовой пастой, не подозревая, что у его новой знакомой сильная аллергия на арахис. «Весь мой рот стало покалывать в процессе поцелуя, что является первым сигналом того, что у меня реакция на аллерген», — пояснила девушка.

Осознав ситуацию, она попросила парня срочно взять автоинъектор с адреналином и ввести вещество ей в бедро. После пара вызвала скорую помощь и Харрис вместе с Хнайен отправился в больницу. Весь процесс каждый из них записал и опубликовал в собственных TikTok-аккаунтах.

Там они остались до утра. Австралийка была удивлена тем, как спокойно и заботливо новый партнер действовал в этой ситуации. Пара сообщила изданию, что намерена провести второе свидание.

Ранее пользователи Twitter обсудили худшие фразы для первого свидания. После таких фраз, по словам юзеров, становится понятно, что первая встреча будет последней.