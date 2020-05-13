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Подсчитаны убытки общепита из-за коронавируса

Подсчитаны убытки общепита из-за коронавирусаФото: globallookpress.com

У московских кафе, ресторанов и столовых, которые с введением санитарных ограничений из-за коронавируса стали работать только на вынос и доставку, доходы в апреле сократились на треть. При этом убытки в денежном выражении упали на 58–78 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Платформы ОФД».

По словам экспертов, после карантина столица лишится каждого третьего заведения общепита, а полностью восстановиться эта сфера сможет только к 2022 году. Аналитики утверждают, что из-за режима всеобщей изоляции ресторанная сфера перепрофилировалась на онлайн-заказы и доставку. При этом спрос все равно снизился: россияне, вынужденные сидеть дома, стали больше готовить.

Средний чек в кафе и столовых на первые недели апреля составил 304 рубля, что на 35 процентов ниже, чем в феврале текущего года, когда заведения еще могли работать в обычном режиме. Отмечается, что в топ покупок вошли салаты, чай, кофе и комплексные обеды. В фастфуда-ресторанах средний чек в апреле составил 166 рублей — на 29 процентов ниже февральского уровня. Здесь спросом пользуются сладкие мучные изделия, бургеры и пирожки. В барах и ресторанах чек снизился на 21 процент и составил 718 рублей. Самыми популярными строками в меню названы пицца, роллы и пиво.

Эксперты консалтинговой компании Unusual Concepts считают, что Москва может и вовсе лишиться половины ресторанов. Это объясняется тем, что не все смогут справиться с рекомендациями Роспотребнадзора, по которым первыми к открытию будут допускаться заведения площадью не более 50 квадратных метров, где расстояние между столиками составляет не менее метра. Последнее требование делает большой формат ресторанов еще более дорогим.

Ранее были опубликованы снимки первого переделанного в связи с новыми требованиями «МакДональдса». На пол заведения в нидерландском городе Арнем нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, а между посетителями и работниками кассы разместили защитный экран.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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