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Поэтапно. Минэкономразвития составит план восстановления экономики

Поэтапно. Минэкономразвития составит план восстановления экономики
В Минэкономразвития приступают к формированию плана действий по восстановлению экономики России, который охватит текущий и следующий год.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников на встрече с представителями Общероссийского народного фронта.

По словам члена правительства, предусматривается этапность для устойчивого достижения установленных целей.


"Для нас очень важен постоянный контакт с предпринимателями, с вами. Прекрасно понимаем, что все уже принятые меры не могут быть признаны достаточными. Параллельно с этим сейчас наш фокус деятельности переносится на формирование плана по восстановлению экономики, который охватит этот и следующий год", – приводит слова Решетникова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что в ведомстве понимают, что для возвращения на траекторию устойчивого достижения заданных целей потребуется определенное время.

"Предусматривается этапность. Нам бы хотелось не упустить время. Рассматриваем настоящий этап, как окно возможностей, для того, чтобы провести еще и системные изменения в тех или иных сферах российской экономики, чтобы качественно улучшить инвестиционный и предпринимательский климат в стране", – добавил министр.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с регионами и деловыми кругами разработать до 1 июня 2020 года общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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