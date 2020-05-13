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Получившему угрозы российскому дипломату в Чехии посоветовали вернуться домой

Получившему угрозы российскому дипломату в Чехии посоветовали вернуться домойФото: David W Cerny / Reuters

Чешское издание Forum 24 посоветовало российскому дипломату в Чехии, получившему угрозы, вернуться домой.

Автор материала Йогана Говоркова в резкой форме прокомментировала ситуацию в российско-чешских отношениях. По ее словам, если «господину послу что-то не нравится», то для него лучше и безопаснее будет возвращение в Россию.

Журналист также поддержала обвинения своих коллег по вопросу о якобы готовившемся покушении на пражских политиков. Она заявила, что россияне ведут себя «дерзко и агрессивно» и добиваются своих интересов в ущерб гражданам Чехии. «Их посольство является опасным местом», — отметила Говоркова. При этом журналист отрицает травлю российской дипмиссии.

11 мая посольство России в Чехии призвало власти страны предоставить охрану сотруднику дипломатической миссии после того, как в его адрес стали поступать угрозы. Отмечается, что обвинения в адрес сотрудника дипмиссии в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной являются ложными и бездоказательными.

22 апреля чешское издание Respekt сообщило о якобы зафиксированной переброске офицеров спецслужб из России в Европу. В частности, появились данные о том, что некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, в багаже которого мог находиться яд. Позднее чешское сетевое издание Seznam сообщило о неком россиянине Андрее Викторовиче К., который якобы привез в апреле в Прагу смертельный яд рицин.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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