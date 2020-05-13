«Потеряли» тело младенца: в Запорожской области медики попали в громкий скандал

Влада Некрасова

В Энергодаре расследуют вопиющий случай: из местного морга пропало тело новорожденного. Согласно записям в медицинских документах, ребенок родился мертвым, его отправили на вскрытие в Запорожье, а потом должны были вернуть в морг в Энергодаре. Когда отец ребенка стал готовиться к похоронам, выяснилось, что в морге тела нет, как нет и документов о возвращении останков после экспертизы.

«Медработники Энергодара забрали тело ребенка вместе со справкой о вскрытии, но в морг тело „не доехало“… Куда делось тело и что скрывают врачи родильного отделения?» — задается вопросом отец ребенка.

Житель Энергодара рассказал, что жену потерял 23 апреля — после преждевременных родов 10 марта у женщины начали отказывать органы. Пациентку подключили к аппарату искусственного дыхания. Муж подозревает, что на этом этапе жене повредили легкие и скрыли этот факт. В тяжелом состоянии санавиацией женщину доставили в Запорожье в областную больницу, но после 43 дней в реанимации пациентка скончалась. Молодую мать похоронили 24 апреля.

«Хотели вместе с ней похоронить и ребенка, но придя в Энергодарский морг, оказалось, что тело ребенка отсутствует», — объяснил отец ребенка.

Главврач Специализированной медико-санитарной части Энергодара Андрей Бредихин заявил, что расследование по поводу смерти матери и ребенка будет, но скорее всего во второй половине мая.

«Разбор проведет специальная комиссия независимых экспертов, созданная департаментом здравоохранения Запорожской ОГА. Комиссия проведет работу после окончания карантина, ориентировочно во второй половине мая», — заявил главврач.

Полиция в свою очередь расследует дело о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачами (ст. 140 УК Украины). Если вскроется, что мертворожденного младенца действительно захоронили без соблюдения нужной процедуры, то будет выделено отдельное производство о надругательстве над телом (ст. 297 УК Украины).

Напомним, ранее в скандал попал роддом в Тернополе, где роженице отказали в помощи из-за выходных, и молодая женщина потеряла ребенка. А во Львове был вынесен приговор акушеру-гинекологу, из-за халатности которого случилась смерть новорожденного.