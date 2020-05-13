Представители РПЦ назвали россиянина придурком за вопрос о торговле у храма

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Представители епархии РПЦ в Уфе в переписке обозвали прихожанина, который спросил, уместно ли торговать водой из автомата на территории у храма, сообщает «Подъем» в Telegram-канале.

Россиянин адресовал свой вопрос епархии на электронную почту. Там ему написали, что «всякими глупостями не занимаются». «Всяким шизофреникам и придуркам не обязаны давать ответы», — добавили в письме.

В марте председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что девочкам не обязательно ходить в школу, но стоит уже в детстве учиться быть мамами в будущем. До этого он сравнил с проститутками женщин, живущих с мужчинами без регистрации брака.