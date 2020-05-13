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Премьеру нового фильма Кристофера Нолана не будут переносить

Премьеру нового фильма Кристофера Нолана не будут переносить
. Режиссер Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма "Довод", запланированную на 17 июля, сообщает Independent.

Ранее уточнялось, что Нолан настаивает на выходе своей ленты с участием Роберта Паттинсона и Джона Дэвида Вашингтона именно 17 июля, хотя другие проекты студии Warner Bros. уже перенесены на 2021 год из-за карантина.

Крупнейшая британская сеть кинотеатров Vue Cinemas, в которой будет показана картина, подтвердила, что также надеется на то, что сможет открыться к этому времени, они сейчас обсуждают с правительством меры, обеспечивающие социальное дистанцирование.


Пока нет никаких оснований полагать, что ограничительные меры будут сняты по всему миру к концу июля, но Нолан очень на это рассчитывает.


"Крису хочется, чтобы кинотеатры открылись именно его фильмом, – заявил Ричард Джелфонд, директор сети IMAX. – Никто другой в США так сильно не настаивает на том, чтобы это все-таки произошло, и его картина вышла в июле, как ранее предполагалось".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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