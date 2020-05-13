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Пресс-секретарь "95 квартала" вошла в Нацсовет по телерадиовещанию

Пресс-секретарь "95 квартала" вошла в Нацсовет по телерадиовещанию
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Татьяну Руденко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом сообщает сайт президента.

"Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", – сказано в указе.

Детектор.Медиа сообщает, что Руденко явлалась главой пресс-службы студии "Квартал 95".
Ее сестра Ольга Руденко, бывшая менеджер по маркетингу "Квартал 95", стала народной депутатом, пройдя по списку партии "Слуга народа".
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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