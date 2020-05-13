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Пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом

Пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Да, я заболел. Лечусь", - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус.
По данным СМИ, последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Владимира Путина. При этом не уточняется, контактировал ли представитель Кремля с президентом РФ.

Напомним, 30 апреля стало известно, что коронавирус обнаружили у российского премьер-министра Михаила Мишустина.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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