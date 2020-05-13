Пресс-секретарь Путина заболел коронавирусом

Влада Некрасова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заразился коронавирусом, сообщает ТАСС."Да, я заболел. Лечусь", - сказал он в ответ на вопрос, действительно ли у него выявлен коронавирус.По данным СМИ, последний раз Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Владимира Путина. При этом не уточняется, контактировал ли представитель Кремля с президентом РФ.Напомним, 30 апреля стало известно, что коронавирус обнаружили у российского премьер-министра Михаила Мишустина.