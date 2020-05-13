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Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов

Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов

После двух атак в Кабуле и провинции Нангархар, в результате которых погибли и получили ранения десятки людей, президент Афганистана Ашраф Гани отдал силовикам приказ перейти «из режима активной обороны к наступательным действиям против боевиков». Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Отмечается, что президент рассказал о своем приказе во время обращения к нации. Он при этом подчеркнул, что движение «Талибан» (запрещено в России), игнорирует неоднократные призывы властей Афганистана к сокращению масштабов насилия и прекращению огня.

«Призыв к прекращению огня не означает слабость, он значит приверженность к миру», — добавил Ашраф Гани, призвав сторонников движения принять предложение о восстановлении мира.

Ранее, во время похорон начальника полиции одного из округов в афганской провинции Нангархар смертник подорвал бомбу, погибли 24 человека, ранены почти 70.

Кроме того, как уже сообщало ИА Newstes, в Кабуле был атакован роддом. По меньшей мере 14 человек были убиты, в том числе двое новорожденных, еще 15 получили ранения.

Ответственность за эти нападения пока не взяла на себя ни одна из исламистских организаций, включая «Талибан».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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