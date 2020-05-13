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Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами

Прилепин назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парамиФото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Российский писатель Захар Прилепин в беседе с Ксенией Собчак назвал бесовщиной усыновление детей однополыми парами. Запись интервью опубликована на YouTube-канале журналистки.

«Прописанный в Конституции запрет на право однополых пар на усыновление детей я считаю замечательным достижением, потому что еще десять лет назад, когда я проезжал по Европе, там были огромные, многотысячные митинги, куда люди выходили и говорили: мы не хотим, чтобы у нас такими правами обладали наши однополые папы. Французы, итальянцы особенно были радикально против», — сказал Прилепин.

Писатель считает, что европейская демократия не услышала своих граждан, которым навязали закон об усыновлении вопреки протестам. По его словам, тогда европейцы убеждали его, что Россия тоже проиграет эту борьбу, потому что «за этим стоят мощнейшие корпорации». На вопрос Собчак о том, какие корпорации могут продвигать усыновление детей гомосексуалами, писатель не ответил, однако выразил мнение, что этим вопросом занимаются «определенные клубы».

Писатель отметил, что в России геи и лесбиянки находятся в нормальном положении. Он добавил, что они «поют, выступают и танцуют».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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