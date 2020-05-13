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Продолжение романа Януша Вишневского "Одиночество в сети" выйдет летом

Продолжение романа Януша Вишневского "Одиночество в сети" выйдет летом
Продолжение романа "Одиночество в сети" писателя Януша Леона Вишневского планируется к выходу в августе этого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо-АСТ".

"Выход книги "Одиночество в сети: Возвращение к началу" Януша Вишневского запланирован ориентировочно на август 2020 года. Все будет зависеть от сроков выхода из карантина", - сказано в сообщении.

Новая книга расскажет о событиях после расставания героев "Одиночества в сети" - у Агнешки и ее законного мужа рождается сын Якуб. Главный герой - студент факультета информатики в университете - знакомится в интернете с девушкой Надей. Однажды она обнаруживает, что герои книги, которую она читает, кажутся ей слишком знакомыми и каким-то образом связанными с жизнью Якуба. После чего молодые люди вместе начинают разбираться в тайнах прошлого.


Писатель Вишневский прославился после выхода "Одиночества в сети", который, по его собственному признанию, сделал из него "автора одного романа". Однако за плечами писателя более двадцати произведений, в числе которых "Гранд", "Бикини", "Зачем нужны мужчины?", "Аритмия", "188 дней и ночей" и многие другие.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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