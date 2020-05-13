Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Будет совещание по авиапрому", - сказал он.

Путин 7 мая провел совещание по поддержке транспортной сферы, отметив, что авиаотрасль оказалась в сложной ситуации. Он сообщил, что планирует провести отдельное совещание по этой теме.

Росавиация во вторник сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле на 29,5%, при этом авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозки в апреле на 95,2%.