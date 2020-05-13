Рада планирует принять закон о Приватбанке ради новой программы МВФ

Влада Некрасова

Парламент Украины в среду соберется на внеочередное заседание, чтобы принять в окончательном чтении закон о запрете возвращения национализированного Приватбанка его бывшему владельцу, олигарху Игорю Коломойскому.

Принятие этого документа является критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом и Всемирным банком, в поддержке которых страна сейчас нуждается как никогда. Коломойский уже заявил, что обратится в ЕСПЧ из-за закона, мешающего ему судиться за Приватбанк на Украине.