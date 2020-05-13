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Рада провалила закон о праве нацгвардейцев проводить досмотр граждан

Рада провалила закон о праве нацгвардейцев проводить досмотр граждан
Верховная рада Украины отказалась предоставить Национальной гвардии право проводить личный досмотр, досмотр вещей украинцев.

Нардепы провалили соответствующий законопроект №3105 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правовых основ деятельности Нацгвардии за основу в первом чтении. За основу его поддержали лишь 179 нардепов, не хватило и голосов, чтобы направить документа на повторное первое чтение и на доработку авторам.
Нацгвардейцам этим проектом предлагалось разрешить:

принимать меры реагирования на правонарушения, определенные Кодексом Украины об административных правонарушениях, в том числе составлять протоколы об административных правонарушениях, на основании и в порядке, определенных законом;

требовать от физических лиц прекращения правонарушений и действий, препятствующих осуществлению полномочий НГУ;

формировать (заполнять) и пользоваться реестрами и базами (банками) данных Министерства внутренних дел в порядке и на основаниях, определенных МВД;

в случаях и в порядке, предусмотренных законами Украины, передавать материалы об административных правонарушениях на рассмотрение уполномоченных органов исполнительной власти или судов;

задерживать, доставлять и/или передавать в порядке, на основаниях и в сроки, определенные Конституцией Украины, Кодексом Украины об административных правонарушениях, а также другими законами Украины, органам Национальной полиции (полицейским), правоохранительным органам лиц, совершивших или подозреваемых в совершении правонарушения, а также тех лиц, которые нарушили установленный пропускной режим или совершили нападение на военные объекты Национальной гвардии Украины, а также на объекты, ею охраняемые;

применять технические приборы и технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средства фото- и киносъемки, видеозаписи, в порядке, определенном нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Украины.

Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной раде предоставить Национальной гвардии право проводить личный досмотр, досмотр вещей украинцев.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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