Раскрыто влияние коронавируса на безработицу в России

Вадим Карасев

Фото: Майя Жинкина / «Коммерсантъ»

В России на фоне пандемии коронавируса с начала апреля 2020 года взлетело число безработных. В стране фактически оказался незанятым каждый десятый трудоспособный россиянин, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Конфедерации труда России Бориса Кравченко.

По его данным, на начало апреля число зарегистрированных безработных в России составляло 800 тысяч человек. Однако при оценке по методике Международной организации труда (учитывает не только зарегистрированных безработных, но и всех фактически незанятых) их количество составило более 4,5 миллиона человек.

Последние данные говорят о том, что число зарегистрированных безработных в России уже составляет 1,4 миллиона человек, сказал Кравченко. Таким образом, по методике организации, уровень общей безработицы в стране может достигать 8 миллионов человек. «Понятно, что это весьма приблизительная цифра, но с ней согласны очень многие специалисты», — добавил он.

Согласно методике Международной организации труда, к безработным относятся лица в экономически активном возрасте, которые на момент исследования не имели работы (дохода), занимались поиском работы, были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды входят в число безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число безработных в стране достигает 1,4 миллиона человек (в два раза выше уровня начала апреля). Он назвал ситуацию непростой и требующей комплексных мер поддержки.